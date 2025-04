Tia de jovem esquartejada se compromete a apoiar famílias afetadas pelas drogas

A família da jovem que foi encontrada esquartejada em estação da Caesb lamentou a crueldade do crime. Thalita Marques Berquó Ramos teria reclamado da qualidade da droga vendida pelos criminosos e por isso foi brutalmente assassinada.



A Polícia Civil do DF identificou João Paulo Teixeira da Silva, de 36 anos, como um dos responsáveis pelo assassinato e esquartejamento. Outros dois adolescentes, de 15 e 17 anos, também estão envolvidos. A jovem que era lutadora de Muay Thai e já foi gerente de restaurantes, foi vista pela última vez após uma festa e não conhecia os suspeitos.



A tia da vítima falou sobre a motivação do crime e que a família continua lutando contra o estigma das drogas. "A gente vai seguir nessa luta contra as drogas, a gente vai seguir nessas lutas de apoio às mães que perderam os filhos nessa situação", desabafou.



O corpo foi encontrado em partes, com algumas enterradas em um parque próximo à residência dos acusados. Em depoimentos, a família de Thalita destacou sua relação próxima e amorosa. A polícia usou análise de DNA para identificar o corpo e agora busca concluir a investigação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!