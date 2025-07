Tiroteio após briga em festa no Entorno do DF deixa seis pessoas feridas

Um tiroteio durante uma festa de som automotivo no Parque de Exposições em Luziânia, Entorno do DF, resultou em seis pessoas baleadas. O atirador fugiu do local e a vítima principal foi levada para um hospital de urgência com estado delicado.



Outra vítima levou um tiro no abdômen, enquanto outras três continuam estáveis. Uma das vítimas já recebeu alta. A Polícia Militar e a Polícia Civil trabalham em conjunto na investigação do caso, que pode ter relação com questões pessoais entre o atirador e a vítima-alvo.



