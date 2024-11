Todos os alunos concluintes do ensino médio na rede pública do DF se inscreveram no Enem

O Distrito Federal registrou 26.177 estudantes que estão concluindo o ensino médio na rede pública inscritos no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2024. O número corresponde a 100% do total desses alunos. Ao todo, o DF recebeu 74.366 inscrições. Entre elas, as de participantes que já finalizaram o ensino regular representam 49,2% (36.602).



Outras 11.799 inscrições são de estudantes do 1º ou 2º ano. Além disso, 554 são de pessoas que não cursam nem concluíram o ensino médio, porém vão prestar o Enem como treineiros, ou seja, para testar os conhecimentos.



As provas serão aplicadas em todo o Brasil, nos dias 3 e 10 de novembro.