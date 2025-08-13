Logo R7.com
Trânsito fica congestionado ao longo do dia após acidente na Estrutural (DF)

Um caminhão perdeu o controle e colidiu com outro veículo e um pilar de passarela, que também ficou interditada

Balanço Geral DF|Do R7

Na manhã desta quarta-feira (13), um acidente na Via Estrutural provocou grande congestionamento em Brasília ao longo do dia. Imagens do DER (Departamento de Estrada de Rodagem) capturaram a extensão do impacto, que manteve o trânsito paralisado por horas. Um caminhão perdeu o controle e colidiu com outro veículo e um pilar de passarela.

A faixa reversa foi ampliada para tentar melhorar o fluxo, mas outras vias importantes, como a EPTG, também foram afetadas. "Até me atrasei um pouco hoje", relatou um usuário de ônibus. A situação de lentidão se estendeu à marginal e às áreas vizinhas, complicando ainda mais a mobilidade na região.

