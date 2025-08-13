Trânsito fica congestionado ao longo do dia após acidente na Estrutural (DF)

Na manhã desta quarta-feira (13), um acidente na Via Estrutural provocou grande congestionamento em Brasília ao longo do dia. Imagens do DER (Departamento de Estrada de Rodagem) capturaram a extensão do impacto, que manteve o trânsito paralisado por horas. Um caminhão perdeu o controle e colidiu com outro veículo e um pilar de passarela.



A faixa reversa foi ampliada para tentar melhorar o fluxo, mas outras vias importantes, como a EPTG, também foram afetadas. "Até me atrasei um pouco hoje", relatou um usuário de ônibus. A situação de lentidão se estendeu à marginal e às áreas vizinhas, complicando ainda mais a mobilidade na região.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!