Treinamento no Lago Paranoá prepara bombeiros do DF para ocorrências de afogamento

O Corpo de Bombeiros realizou um exercício simulado de busca e resgate no Lago Paranoá, em Brasília , nesta sexta-feira (13). O objetivo é a manutenção da tropa e a prevenção contra afogamentos, especialmente em áreas críticas do lago.



Segundo o subtenente Bernardo, as simulações incluem cenários frequentes como o afogamento de banhistas e saltos de ponte. Ele destacou que os guarda-vidas orientam os visitantes sobre os riscos e a profundidade do lago, que pode atingir até 6 metros.



Neste ano foram reportados 20 casos de afogamento, comparados aos 62 do ano anterior. Bernardo enfatizou a importância de evitar álcool nas proximidades do lago devido aos riscos.



