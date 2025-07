Três homens são presos com fuzil e pistolas em ônibus interestadual na BR-020

Três homens foram presos em flagrante durante operação da Polícia Rodoviária Federal na rodovia BR-020, em Planaltina (DF). Eles estavam com um fuzil calibre 5.56 e pistolas 9mm. A abordagem ocorreu em um ônibus interestadual rumo ao Nordeste, onde um cão policial identificou uma mala suspeita contendo os armamentos, junto com carregadores e munições.



