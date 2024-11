Três pessoas são resgatadas em barco à deriva no Lago Paranoá

Três pessoas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, na tarde do último sábado (19), em uma embarcação no Lago Paranoá. Com a chuva e os ventos fortes, o barco ficou à deriva na altura do Clube de Golfe, perto da Ponte JK, e começou a afundar. As vítimas foram resgatadas sem ferimentos e levadas em segurança para a margem, e a embarcação foi rebocada e deixada aos cuidados do proprietário.