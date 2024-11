Tribunal de Justiça do DF envia para o STJ pedido de prisão imediata de Adriana Vilella

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu nesta quinta-feira (7) que a competência de julgar o pedido de prisão imediata de Adriana Villela, do caso do Crime da 113 Sul, é do STJ (Superior Tribunal de Justiça) e não da Justiça do DF.



O Crime da 113 Sul, como ficou conhecido, aconteceu em 31 de agosto de 2009. Adriana Villela foi condenada a 61 anos e três meses de reclusão pela morte do pai, o ex-ministro do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), José Guilherme Vilela, da mãe, Maria Villela, e da empregada doméstica Francisca Nascimento.