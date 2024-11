Tribunal do Júri começa a julgar modelo acusada de matar o noivo em motel

O TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios) começou a julgar, nesta terça-feira (22), a modelo Marcella Ellen Paiva Martins, acusada de matar o noivo, Jordan Guimarães Lombardi, 39, em um quarto de motel. A mulher teria matado a vítima com um tiro no olho direito, no Setor de Postos e Motéis da Candangolândia, em novembro de 2022.



Marcella é julgada pelo Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante. O processo tramita em segredo de justiça. O julgamento estava previsto para 26 de setembro. Porém, a defesa da ré apresentou novas provas e, por isso, a Corte adiou a sessão, a fim de conceder mais tempo para o promotor revisar o material.