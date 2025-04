Trio é preso ao tentar sair de bueiro após furto de cabos de telefonia no DF

Três homens foram presos em Samambaia (DF), suspeitos de furtar cabos de telefonia e internet. A prisão ocorreu durante a madrugada, após uma denúncia anônima. Durante a abordagem policial, um dos suspeitos foi encontrado dentro de um bueiro com cerca de três metros de profundidade. Os indivíduos estavam armados com uma serra para cortar os cabos. A polícia também revistou o veículo utilizado pelo trio antes da detenção. Foi constatado que os suspeitos possuem uma ficha criminal extensa.



