Turistas terão que pagar taxa para entrar em Caldas Novas a partir de 2025

A partir de 2025, turistas e visitantes de Caldas Novas, destino turístico de Goiás com diversos clubes e parques aquáticos, terão que pagar uma taxa para entrar na cidade. A taxação foi definida por uma lei municipal que foi deferida, protocolada e publicada nesta terça-feira (26). De acordo com o prefeito da cidade, a arrecadação será uma compensação para o desgaste dos recursos naturais da região e também será destinada para o pagamento de despesas.



A cobrança será feita dentro de um período de até 24 horas, a partir do momento que o turista entrar na cidade, e de acordo com o tipo de veículo. A taxa para motocicletas será de R$ 4,50, já para carros de passeios o valor será de R$ 36,50, e para ônibus R$ 183. Haverá possibilidade de pagamento para até 30 dias, além de multas para quem descumprir o prazo.