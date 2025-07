Unhas pintadas de Cristiano Ronaldo geram debate sobre estética e saúde

Cristiano Ronaldo chamou atenção ao aparecer com as unhas dos pés pintadas de preto, gerando debate sobre estética e saúde no esporte. Em Brasília , a prática divide opiniões. Alguns jogadores considerariam pintar se fosse um produto comprovado, enquanto outros relatam que acredita que seus pais desaprovariam.



José Alves, doutor em podologia, explicou que a prática não protege e pode danificar as unhas, sendo principalmente marketing. Profissional de um consultório de podologia destaca a diferença entre estética e cuidados de saúde.



