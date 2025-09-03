Usada por 15 mil veículos por dia, moradores alertam para risco em ponte do Rio Melchior

Desde 2021, moradores estão preocupados com a situação da ponte improvisada na DF-180, sobre o Rio Melchior. A ponte inicial foi interditada pela Defesa Civil devido ao risco de desabamento, levando à construção de uma estrutura provisória em 2022 pelo DER.



Agora, essa ponte também apresenta rachaduras e é usada por cerca de 15 mil veículos por dia. Além disso, a ausência de iluminação no local é uma preocupação constante para os residentes.



Uma moradora destaca a urgência: "É uma obra de suma importância, pois passamos aqui diariamente, e a falta de iluminação é um grande problema à noite." Outro residente reforça: "Já caíram dois carros aqui por causa da escuridão." A expectativa é que a construção de uma nova ponte comece em três meses, conforme informado pela Codevasf.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!