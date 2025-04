Uso de patinetes em Brasília é restrito a maiores de 18 anos, diz representante de empresa

Adolescentes foram flagrados vandalizando um patinete elétrico ao colocá-lo sobre uma parada de ônibus da Asa Norte, em Brasília. Tatiele Menezes, representante da empresa JET, responsável pelos veículos, destacou que a empresa notifica usuários que infringem as regras e pode bloquear suas contas em casos de reincidência.



Ela enfatizou que os patinetes só devem ser utilizados por maiores de 18 anos e ressaltou a importância das campanhas educativas para conscientizar os usuários. "Não é um brinquedo; é um veículo que pode atingir até 20 km/h", afirmou Menezes. A empresa também conta com uma equipe de instrutores para orientar o público sobre o uso seguro dos patinetes.



