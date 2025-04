Van capota no Distrito Federal e nove pessoas ficam feridas

Nove pessoas ficaram feridas após uma van capotar na madrugada desta terça-feira (22), na pista sentido Cristalina, no Distrito Federal. Três vítimas receberam atendimento dos bombeiros de Goiás, enquanto duas foram socorridas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).



Um homem de 36 anos, com escoriações, foi levado ao Hospital de Base de Brasília pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, que também auxiliou no resgate de outros passageiros presos no veículo.



