Vandalismo em creche no Sol Nascente (DF) causa prejuízo para 60 crianças

A Polícia Civil investiga a invasão de uma creche no Sol Nascente, Entorno do Distrito Federal. Criminosos provocaram destruição generalizada, danificando salas e roubando itens. Segundo a diretora, "a cena encontrada pela manhã era de devastação", com materiais escolares destruídos e itens pessoais das crianças revirados.



Além de tomar banho no local, os invasores deixaram roupas para trás e quebraram o chuveiro. A creche, que atende 60 crianças, ficou impossibilitada de funcionar, causando transtornos para as famílias que dependem do serviço. Sem câmeras de segurança, a perícia foi realizada e a investigação continua.



