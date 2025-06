Vânia Lúcia recebe caminhão de prêmios do Record nas Cidades, no Riacho Fundo (DF)

Vânia Lúcia comemorou ao receber um caminhão repleto de prêmios e mais de R$ 3 mil em compras no supermercado Dia a Dia. O sorteio foi promovido pela RECORD, no Riacho Fundo (DF). "Eu tinha certeza que ia ganhar desde que comecei a preencher o cupom", disse ela, confiante. O próximo Record nas Cidades acontecerá no dia 28, no Itapoã, oferecendo novas chances aos moradores locais.



