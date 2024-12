Veja o momento em que ladrões armados roubam ciclista no Entorno do DF

Dois ladrões armados roubaram a bicicleta de um jovem, no Jardim Ingá, em Luziânia, Entorno do Distrito Federal. Câmeras de segurança gravaram o crime, às 19h46 desta segunda (2). As imagens mostram o rapaz e uma mulher pedalando em uma via, quando são atacados pelos bandidos. Ela escapa, enquanto os ladrões, em 10 segundos, roubam a bike com violência. Em seguida, fogem.



“Um me empurrou e o outro me bateu no ombro. Pude fazer nada, os dois estavam armados”, relatou o jovem, que preferiu não se identificar, devido ao medo de represália.