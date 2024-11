Veja o momento em que preso do ‘saidão’ ataca cliente e PM com estilete em shopping

A equipe de jornalismo da RECORD Brasília obteve imagens do momento em que um preso de 40 anos, beneficiado pela saída temporária do sistema penitenciário do DF, causou tumulto em shopping de Brasília. Com um estilete, ele cortou o pescoço de um cliente e, enquanto era preso, mordeu a perna de um policial militar.



O incidente ocorreu na última quarta-feira (27) e não havia qualquer desavença aparente entre agressor e vítimas. O preso deixado o cárcere temporariamente, no dia 21, mas deveria ter regressado à cadeia na segunda-feira (25). Após o ataque no shopping, ele foi conduzido à 5ª Delegacia de Polícia Civil – Setor de Grande Áreas Norte –, e responderá por duas tentativas de homicídio, lesão corporal e resistência.