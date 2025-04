Velório de casal que morreu após tiroteio acontece em Taguatinga nesta terça

As vítimas de tiroteio em Ceilândia (DF) são enterradas nesta terça-feira (22). As famílias de Thaís Cristinnie Lopes Bomfim e Walisson Matheus Fagundes Valentim se despedem no cemitério de Taguatinga. Segundo a Polícia Civil, o incidente começou com uma discussão em um bar por ciúmes.



Imagens de câmeras de segurança mostram um dos envolvidos fugindo com ajuda do casal e depois abandonar o veículo com os corpos. Duas pessoas foram presas após receberem atendimento no Hospital Regional de Ceilândia. Uma terceira pessoa, baleada, não está envolvida no crime.



