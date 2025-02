Vendedor conta reação de namorada que comeu coxinha durante assalto em loja no DF

Um casal vivenciou um assalto inusitado enquanto degustava coxinhas em uma loja de acessórios para celular em Valparaíso de Goiás. O criminoso chegou armado com uma arma falsa, mas a mulher manteve a calma e continuou comendo. "Ela estava calma, mesmo assustada por dentro", revelou Lucas Gabriel, namorado da mulher e vendedor do local. Ele percebeu que a arma era falsa ao ouvir um barulho plástico e reagiu, fazendo o assaltante fugir com apenas um celular. Antes de perseguir o criminoso, Lucas deu uma última mordida no salgado. A Polícia Militar investiga o caso.