Via W3 Sul, em Brasília, passa por obras de recuperação do asfalto

A via W3 Sul, em Brasília , começa a receber obras de recuperação do asfalto. A intervenção prevê substituir todo o pavimento da via e ocorre no sentido sul-norte. O acesso à Rua das Farmácias está bloqueado e apenas uma faixa está liberada nesse trecho, podendo causar complicações no trânsito.



Para minimizar impactos, serviços serão feitos em trechos de menor fluxo durante a semana e em áreas mais movimentadas nos fins de semana. As obras têm um investimento total superior a R$ 30 milhões.



