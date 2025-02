Vice-governadora Celina Leão fala sobre segurança no carnaval e transporte gratuito em Brasília

A vice-governadora Celina Leão, em entrevista no estúdio do Balanço Geral DF, abordou a programação do carnaval em Brasília, destacando o esquema especial de segurança focado na proteção das mulheres. Ela anunciou que, pelo segundo ano consecutivo, não houve registro de importunação. Celina também falou sobre as passagens gratuitas no transporte público durante o carnaval, como um teste para futuras implementações no sistema do GDF. Além disso, anunciou o início das obras do Anel Viário, projeto do governador, que vai retirar o fluxo de caminhões da área urbana, melhorando o trânsito e a qualidade do asfalto na região.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!