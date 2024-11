Vítima do DF ajuda polícia de Alagoas a prender suspeito de divulgar pornografia infantil

A Polícia Civil de Alagoas, em conjunto com a PCDF, prendeu um homem suspeito de 26 anos suspeito de pedofilia, em Maceió (AL). Segundo a investigação, ele se passava por adolescente para extorquir pessoas dessa faixa etária, após obter fotos sensuais delas. A captura ocorreu depois que uma das vítimas, morador do Distrito Federal, colaborou com os agentes.



Na casa do suspeito, os policiais encontraram material pornográfico audiovisual. Principalmente, de adolescentes de 13 a 17 anos. A investigação começou após um adolescente de 13 procurar agentes da 23ª Delegacia de Polícia do DF, em Samambaia. Ele relatou ter conhecido o suspeito em uma rede social, onde ele teria se passado por um garoto de 14. Em seguida, o criminoso teria coagido a vítima a enviar fotos e vídeos contendo nudez.



Na sequência, o homem teria exigido dinheiro enquanto ameaçava publicar o conteúdo na internet. Isso fez o adolescente enviar cada vez mais fotos e vídeos, os quais foram publicados em sites pornográficos.