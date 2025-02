Vítimas baleadas por delegado seguem internadas; empregada passou pela terceira cirurgia

As três vítimas baleadas pelo delegado Mikhail Rocha e Menezes seguem internadas. A esposa Andréa Menezes, está em um hospital particular e recupera-se bem. A enfermeira Priscilla Pessoa Rodrigues, está no Hospital Brasília após cirurgia para remover uma bala da coluna. Já a empregada doméstica da família passou pela terceira cirurgia para reconstrução do intestino.



O delegado está internado na ala psiquiátrica do Hospital de Base sob vigilância policial. Ele já foi indiciado por três tentativas de feminicídio e deve ser transferido à Papuda após receber alta.