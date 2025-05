Zoológico de Brasília abre credenciamento para ambulantes até 6 de maio

O Zoológico de Brasília anunciou um chamamento público para o credenciamento de ambulantes interessados em vender alimentos aos sábados, domingos e feriados. Os interessados devem apresentar a documentação necessária até terça-feira, 6 de maio. O processo terá validade até 29 de junho e abrange os dias com maior visitação no local. As opções permitidas incluem churrasquinho, pastéis, crepes, sanduíches, hambúrgueres e pizzas.



