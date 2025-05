Zoológico de Brasília fecha devido à suspeita de gripe aviária

O Zoológico de Brasília fechou ao público por volta das 15h20 desta quarta-feira (28) devido à suspeita de gripe aviária. Dois animais foram encontrados mortos e estão sendo analisados pelo Ministério da Agricultura. Visitantes que estavam no local foram orientados a deixar o espaço e um passeio escolar também foi interrompido com a retirada das crianças presentes.



