Bancada do PV formaliza apoio à candidatura de Hugo Motta à Presidência da Câmara A eleição definirá o sucessor de Arthur Lira, que encerra seu mandato como presidente no próximo ano Brasília|Victoria Lacerda e Rute Moraes, do R7, em Brasília 31/10/2024 - 15h35 (Atualizado em 31/10/2024 - 18h24 )

Bancada do PV formaliza apoio à candidatura de Hugo Motta à presidência da Câmara Rute Moraes/R7 Brasília

Nesta quinta-feira (31), a bancada do PV (Partido Verde) formalizou seu apoio à candidatura do deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) para a Presidência da Câmara dos Deputados. O movimento fortalece ainda mais a campanha de Motta, que nos últimos dias recebeu o respaldo de diversos partidos e tem sido despontado como favorito na disputa marcada para fevereiro de 2025. A eleição definirá o sucessor de Arthur Lira (PP-AL), que encerra seu mandato como presidente no próximo ano.

Agora, Motta conta com o apoio total da federação do PT (composta pelo PCdoB, PV e PT); além de PL, PP, MDB, Podemos e Republicanos. Restam ainda a adesão do PDT, PSD, União Brasil e PSB. O União e o PDT devem anunciar o apoio nos próximos dias, conforme apurou o R7.

“Com muita alegria, neste momento, anunciando o apoio do PV a esse projeto de união e convergência, que, sem dúvida, traz grandes avanços para o nosso país. O Hugo demonstrou e demonstra diariamente que é um deputado preparado e que continuará esse trabalho para que sempre a Câmara tenha a sua independência e entregue à população os avanços e as necessidades”, disse o líder do partido, deputado Luciano Amaral (PV-AL).

Em seu momento de fala, Motta destacou que a marca de sua campanha é o “diálogo”, e que o projeto “não é individual, mas plural”, de partidos que vão ajudá-lo a comandar a Câmara.

A decisão da bancada do PV faz parte de uma série de movimentações entre lideranças e partidos que buscam consolidar uma candidatura de consenso para o comando da Câmara. Essa declaração de apoio também tem impactado outros concorrentes, como o deputado Elmar Nascimento (União-BA), que liderou a União Brasil na Câmara e recentemente reafirmou sua permanência na disputa, apesar de resistências internas e de conversas para um possível apoio a outros candidatos.

Também concorre na disputa o líder do PSD, Antonio Brito (BA), que tem um acordo com Elmar para, eventualmente, unificar as candidaturas.

Hugo Motta também se posicionou sobre as tratativas, afirmando que o “diálogo é sempre salutar” e que continuará abrindo as conversas para unir forças em torno de sua candidatura. O fortalecimento do apoio a Motta indica um avanço significativo em sua campanha, que agora conta com uma “delegação” de apoio de diversos partidos.

Segundo Elmar, os próximos dias serão decisivos para definir o futuro de sua candidatura, e uma decisão final “ainda esta semana” não está descartada.