'Padilha é um amigo', diz Hugo Motta ao defender diálogo entre governo e Câmara Apesar disso, ele reconheceu que houve um "problema de relacionamento" entre Padilha e o presidente da Câmara, Arthur Lira Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 31/10/2024 - 12h03 (Atualizado em 31/10/2024 - 12h03 )

Hugo Motta ao defender diálogo Geraldo Magela/Agência Senado - Arquivo

Durante a coletiva do PCdoB nesta quinta-feira (31), onde recebeu o apoio oficial da bancada à sua candidatura para a presidência da Câmara dos Deputados, o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) abordou questões envolvendo a relação entre o governo e o Legislativo. Motta enfatizou sua admiração pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, chamando-o de “amigo” e elogiando seu empenho em auxiliar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na aprovação de pautas governamentais no Congresso

O deputado destacou o papel do ministro e reforçou a importância de um diálogo saudável entre o Executivo e o Legislativo. Apesar disso, ele reconheceu que houve um “problema de relacionamento” entre Padilha e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que precisa ser tratado com respeito às funções de cada um.

“Nós respeitamos a sua articulação dentro do governo; ele tem se esforçado para ajudar o presidente Lula nas pautas de interesse do governo aqui dentro da Casa”, afirmou Motta.

O deputado sugeriu que, apesar do impasse, é possível buscar o entendimento entre o ministro e o presidente da Câmara. “Na condução da Casa e dos partidos, cada um cumpre o seu papel. Então, defendemos sempre que, se puder haver o entendimento, esse é o melhor caminho”, explicou. Ele reiterou que o papel de Padilha é cuidar das pautas do governo, enquanto a responsabilidade do presidente da Câmara é concentrar-se nas pautas do Legislativo.

Segundo Motta, esse alinhamento de papéis e a manutenção de um ambiente de diálogo são essenciais para o avanço de projetos de interesse da população brasileira. “Num ambiente saudável, num ambiente de diálogo, podemos tratar os temas de interesse da população brasileira”, finalizou.