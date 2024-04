Brasília |Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília

Polícia prende em flagrante pai e filhos no Entorno do DF por tráfico de drogas Homem usava dois filhos em esquema criminoso; adolescente de 15 anos era responsável por entregar droga a usuários

Homem é preso por usar filhos em tráfico de drogas Adolescente de 15 anos entregava droga para usuários (PCGO/Divulgação)

A Polícia Civil de Goiás prendeu em flagrante um homem de 53 anos que usava os dois filhos para manter um ponto de tráfico para venda de cocaína no Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal. O homem tinha três imóveis, sendo duas casas e um comércio que era usado exclusivamente para venda de droga, sem nenhuma mercadoria lícita para venda.

O grupo preparava a droga em uma das residências e, segundo a Polícia de Goiás, o filho de 18 anos do criminoso era o encarregado em receber o dinheiro, enquanto o adolescente de 15 anos entregava a droga aos usuários. Na operação, a polícia também encontrou uma arma de fogo com munições e diversas porções de cocaína.

O homem foi preso em flagrante por tráfico, associação para o tráfico, posse ilegal de arma de fogo e corrupção de menores. As penas somadas podem ultrapassar 20 anos de reclusão.

‘Meleca de maconha’

Dupla é presa com meleca de maconha em Goiânia Droga pode ser 70 vezes mais forte que maconha (PCGO/Divulgação)

Também no Goiás, a polícia prendeu dois jovens em um condomínio de Goiânia, com uma substância conhecida como “shatter” ou “meleca de maconha”, que é um novo tipo de extração de cannabis que pode ser 70 vezes mais fortes que a maconha por conta de sua alta concentração de THC (tetra-hidrocarbinol). Cada grama da droga custa aproximadamente R$ 250, e costuma ser consumida por pessoas com alto poder aquisitivo.

Um dos homens presos seria responsável pela fabricação dos entorpecentes, enquanto o outro teria a incumbência de entregar as drogas. Na casa dos dois autuados foram apreendidos também balança de precisão, “haxixe” e mais “meleca de maconha” embaladas e prontas para a venda. Ambos foram presos em flagrante.