Governo prorroga a isenção de vistos a turistas de Canadá, EUA e Austrália

Governo prorrogou isenção de visto para viajantes de 3 países

O governo federal publicou na noite desta terça-feira (9) um decreto que prorroga por um ano a isenção de vistos a turistas de Canadá, Estados Unidos e Austrália. O visto de viajantes dessas nacionalidades voltaria a ser exigido no Brasil a partir desta quarta-feira (10). A prorrogação, publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), faz parte de um acordo articulado na Câmara dos Deputados .

Esta foi a terceira vez que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva adiou a volta da exigência do visto para canadenses, australianos e norte-americanos. A segunda foi em janeiro deste ano. Na época, a RECORD apurou que a justificativa do governo para mudar a data foi para não atrapalhar o setor de turismo, que aponta a necessidade de maior prazo para a emissão antes da cobrança dos vistos, em período de alta temporada de viagens.

Pelo novo decreto publicado nesta terça, os vistos voltarão a ser exigidos somente a partir de 10 de abril de 2025. A medida revogada tinha o objetivo de estabelecer a reciprocidade de ações entre os países, uma vez que os brasileiros continuam precisando de visto para entrar nesses territórios.

Números da Polícia Federal, do Ministério do Turismo e da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) mostram que mais de 750 mil visitantes dessas nacionalidades vieram ao Brasil em 2023. Foram 593.246 visitantes dos Estados Unidos, a segunda maior quantidade no ano, atrás apenas da Argentina, com 1,7 milhão. O Canadá é o 15º na lista de turistas, com 75.952. A Austrália está em 18º, com 42.068 visitantes, e o Japão, com 38.826 viajantes, em 20º lugar.