Barroso, Alckmin e ministros recebem prêmio por serviços prestados à Justiça do Trabalho TST concede a Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho desde 1970 Brasília|Do R7 08/08/2024 - 18h49 (Atualizado em 08/08/2024 - 19h12 ) ‌



55 personalidades receberam a Ordem Reprodução/R7 - 08.08.2024

O TST (Tribunal Superior do Trabalho) homenageou 55 pessoas e duas instituições nesta quinta-feira (8) por serviços prestados à sociedade e à Justiça do Trabalho. O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso , o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e das Relações Exteriores, Mauro Vieira, além dos ministros do STF André Mendonça, Cristiano Zanin e Flávio Dino são alguns dos que receberam a condecoração.

Os agraciados receberam a OMJT (Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho), que é concedida anualmente e é dividida em seis graus. São eles: grão-colar, grã-cruz, grande oficial, comendador, oficial e cavaleiro. O que define qual condecoração cada pessoa recebe é o cargo que ela ocupa.

As nomeações foram feitas pelos ministros do TST e pelo Conselho da OMJT, que analisou e aprovou os indicados. A Ordem começou a ser entregue em 1970 e a estrutura atual foi definida em 2003.

O presidente do TCU (Tribunal de Contas), Bruno Dantas, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e outros ministros do Executivo também receberam a Ordem do Mérito.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os ex-presidentes Jair Bolsonaro, Dilma Rousseff e Michel Temer são exemplos de autoridades agraciadas em anos anteriores.