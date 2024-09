Bolsonaro critica Marçal por tentar subir em trio durante ato na Paulista Em nota, o ex-presidente disse que todos os candidatos a prefeito de São Paulo foram convidados para a manifestação Brasília|Do R7, em Brasília 08/09/2024 - 14h28 (Atualizado em 08/09/2024 - 14h28 ) ‌



Bolsonaro participou de ato na Paulista neste sábado (7) Beto Barata/PL - 25.5.2023

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) respondeu às críticas de Pablo Marçal (PRTB), candidato à prefeitura de São Paulo, que foi impedido de subir no trio elétrico durante o ato de 7 de setembro na Avenida Paulista. Marçal, que retornava de uma viagem internacional, foi barrado ao tentar participar do evento após o término do discurso de Bolsonaro.

Em nota, Bolsonaro afirmou que os candidatos à prefeitura de São Paulo foram convidados para a manifestação e destacou a “conduta exemplar e respeitosa” de Ricardo Nunes (MDB) e Marina Helena (Novo), que estiveram presentes desde o início do ato.

“O único e lamentável incidente ocorreu após o término do meu discurso (com o evento já encerrado), quando então surgiu o candidato Pablo Marçal, que queria subir no carro de som e acenar para o público (fazer palanque às custas do trabalho e risco dos outros), e não foi permitido por questões óbvias”, escreveu Bolsonaro.

Pablo Marçal, por sua vez, comentou o ocorrido, alegando ter sido surpreendido pela situação. “Voltei para o Brasil e fui direto para o ato patriótico na Avenida Paulista, para o qual fui convidado pelo próprio presidente Bolsonaro. Fui surpreendido com o impedimento do acesso ao caminhão”, disse Marçal.

Leia a nota completa de Jair Bolsonaro

Parabéns a todos que participaram dos atos pela liberdade na Paulista

Os candidatos a prefeito por São Paulo foram convidados. O atual prefeito Ricardo Nunes e Maria Helena, compareceram desde o início e tiveram uma conduta exemplar e respeitosa, à altura das pautas defendidas: “liberdade, anistia e equilíbrio entre os três Poderes”.

O único e lamentável incidente ocorreu após o término do meu discurso (com o evento já encerrado) quando então surgiu o candidato Pablo Marçal que queria subir no carro de som e acenar para o público (fazer palanque às custas do trabalho e risco dos outros), e não foi permitido por questões óbvias.