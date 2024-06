Brasil e Paraguai fortalecem parcerias na área social e no combate à insegurança alimentar Foi mencionado a implementação do sistema de alimentação escolar no Paraguai e a possibilidade de integrá-lo ao modelo brasileiro

Brasil e Paraguai fortalecem parcerias na área social (Roberta Aline/MDS - 13/06/2024)

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, participou nesta quarta-feira (12) de uma reunião com o presidente do Paraguai, Santiago Peña. O encontro teve como objetivo fortalecer as parcerias entre os dois países e promover a troca de experiências na área social e no combate à insegurança alimentar.

“Tanto o Brasil quanto o Paraguai possuem uma parcela significativa da população que vive do campo e da produção agropecuária. Podemos trabalhar juntos, aproveitando as experiências de cada país”, destacou Wellington Dias.

Durante o encontrou também foi mencionado que o Paraguai está implementando um sistema de alimentação escolar e que é possível integrá-lo ao modelo brasileiro do PAA (Programa de Aquisição de Alimentos). Grupos de trabalho serão formados para dar continuidade a essa proposta.

Outro tema abordado na reunião foi o Cadastro Único, que permite acesso a diversos programas sociais brasileiros, como o Bolsa Família, Tarifa Social de Energia Elétrica e Auxílio Gás. Esse sistema também oferece uma visão abrangente da parcela mais vulnerável da população brasileira.

Além disso, o ministro agradeceu ao Paraguai pelo apoio na construção da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza no âmbito do G20. A iniciativa busca oferecer uma cesta de experiências bem-sucedidas, como o PAA e o CadÚnico, para combater a miséria e a insegurança alimentar.

Durante sua viagem oficial ao Paraguai, Wellington Dias também participou da 43ª RMADS (Reunião de Ministros e Autoridades de Desenvolvimento Social do Mercosul). O encontro foi marcado pela conclusão das atividades da Consultoria em Políticas de Cuidado do bloco sul-americano.

A consultoria apresentou dois documentos importantes: o “Relatório de Antecedentes e Diagnóstico das Necessidades de Treinamento em Cuidados no Mercosul” e a “Proposta de Currículo para um Curso de Alto Nível sobre Atenção e Políticas Públicas no Mercosul”.