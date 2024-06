Brasil tem tudo para se transformar na grande liderança ecológica do mundo, diz Barroso

Alto contraste

O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luís Roberto Barroso, afirmou nesta quarta-feira (4) “o Brasil tem tudo para se transformar na grande liderança ecológica do mundo, na grande liderança ambiental”. Barroso participou da abertura da exposição “Amazônia Viva”, experiência imersiva em realidade virtual pela região do Rio Tapajós (AM).

“Nós temos energia limpa, predominantemente limpa, bem acima da média mundial, que é a energia hidráulica. Nós temos inesgotáveis fontes de energia renovável, solar, vento, que é a energia eólica, biomassa, anotadamente a cana de açúcar, e nós temos a Amazônia, que é a maior prestadora de serviços ambientais do planeta pela sua biodiversidade, pelo papel que tem no ciclo da água e por ser o maior armazenador de carbono do planeta. Nós não temos condições de sermos uma liderança industrial, espero que possamos vir a ser”, disse.

Segundo Barroso, é um momento importante de conscientização sobre a Amazônia nesse momento em que a natureza dá um alerta para o Brasil e para o mundo com a tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul.

“Acho que, tragicamente, o Rio Grande do Sul foi escolhido para tocar esse alarme para as novas gerações, as gerações atuais, de que nós temos compromissos com as gerações futuras, e antes eram compromissos com as gerações futuras. Os começos do Rio Grande do Sul revelam que nós temos compromisso também com as gerações presentes. Já tem gente morrendo, já tem gente perdendo os seus bens, já tem gente comprometendo a sua integridade física”, afirmou.

Na ocasião, os ministros Barroso e Alexandre de Moraes usaram óculos de realidade virtual para fazer uma imersão na floresta. “Nós ainda lidamos com uma uma grande quantidade negacionismo. Apesar de todos os cientistas atestarem que a ação do homem tem feito as mudanças climáticas, ainda há muitas pessoas que não querem ver o que tem acontecido”.

Com dez minutos de duração, “Amazônia Viva” é uma experiência imersiva pela região. E vale-se de filmagens em 360° para desvendar um dos lugares mais importantes do planeta. A obra trata da preservação da Amazônia, da riqueza e da diversidade desse bioma e da defesa dos direitos dos povos indígenas. A cacica Raquel Tupinambá guia o espectador durante a viagem virtual totalmente interativa por um dos biomas mais relevantes, bonitos e ameaçados pela ação do homem.

Em janeiro de 2023, a produção ganhou o prêmio de filme de realidade virtual 360° no Festival de Cinema “Barcelona Planet” – evento internacional que propõe mostrar o que há de inovação no cinema independente pelo mundo. Foi trazida para o STF por iniciativa da Secretaria de Relações com a Sociedade (SRS).