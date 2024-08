Brasília participa do Salão Nacional do Turismo, que ocorre no Rio de Janeiro Distrito Federal enviou representantes que vão apresentar a capital federal aos visitantes durante o evento Brasília|Do R7, em Brasília 10/08/2024 - 21h07 (Atualizado em 10/08/2024 - 21h07 ) ‌



Secretário Cristiano Araújo comemorou o evento Renato Alves/Agência Brasília - 03.01.2023

O município do Rio de Janeiro é palco da edição de 2024 do Salão Nacional do Turismo, promovido pelo Ministério do Turismo. O evento, que ocorre desde a última quinta-feira (8) e segue até domingo (11), vai contar com a participação da Secretaria de Turismo do Distrito Federal. Na ocasião, Brasília vai levar representantes que vão apresentar o destino a todos os visitantes.

A estimativa é de que 100 mil pessoas devem passar pelo evento durante os quatro dias de duração. Por isso, a secretaria preparou novidades para apresentar a capital federal aos visitantes. A culinária é um dos principais atrativos, uma vez que Brasília tem queijos e vinhos premiados nacional e internacionalmente.

Em comunicado, o secretário de Turismo do DF, Cristiano Araújo, comemorou a medida. “Brasília teve a honra de sediar a retomada do Salão do Turismo em 2023, que reuniu mais de 30 mil pessoas durante os três dias de evento. O evento é a oportunidade de reunir em um único espaço tudo que existe de melhor no turismo do país, uma grande chance de colocar nossa capital na vitrine, apresentando todas as suas maravilhas. Nesta edição no Rio de Janeiro, levaremos os produtos premiados, como a cachaça, o queijo e um pouco da gastronomia, além das nossas rotas e toda a diversidade da cidade”, disse.

O destino Brasília vai contar ainda com apresentações de outros atrativos, como turismo de experiência, turismo cívico, afroturismo e enoturismo. O Sebrae enviou cinco artesões do DF para expor e comercializar seus produtos no Salão Nacional do Turismo.

“Além disso, a recém-inaugurada Casa de Chá, que agora funciona como Centro de Atendimento ao Turista (CAT) e com o Café-escola do Senac-DF, será uma das principais atrações do estande da secretaria no evento. O espaço da Casa de Chá contará com o renomado cozinheiro brasiliense Gil Guimarães, responsável pela criação do menu”, diz o governo do DF.