Brasília recebe evento gratuito sobre tendências e inovações na gestão condominial

Evento é gratuito e ocorre na próxima semana

Nos dias 23 e 24 de abril, Brasília recebe um evento gratuito do setor condominial que reunirá tendências e inovações na gestão de condomínios, abordando também a importância da coletividade entre os moradores. O 5º Encontro Brasiliense de Condomínios (ENBRACON), que ocorrerá na Associação dos Economiários Aposentados de Brasília, terá palestras e sessões de capacitação.

Com o tema “transformando condomínios, unindo pessoas e construindo o futuro juntos”, o evento promete ser um ponto de encontro para profissionais, síndicos, administradoras de condomínios e moradores interessados no assunto.

Os participantes, que receberão um certificado de participação, ainda poderão discutir e se atualizar sobre práticas do mercado. Segundo a organização do evento, o objetivo “é proporcionar um espaço rico para a troca de conhecimentos e experiências, focando nas melhores práticas do setor”.

Segundo o presidente da Associação dos Síndicos de Condomínios Comerciais e Residenciais do Distrito Federal, Emerson Torman, a intenção é que o evento não seja apenas informativo, mas que auxilie na troca de experiências e conhecimentos. “O 5° ENBRACON é uma oportunidade única para síndicos, administradores e todos os profissionais envolvidos com condomínios”, afirmou.

As inscrições podem ser feitas pelo site do Instituto Nacional dos Condomínios e Cidades Inteligentes e será solicitado a doação de um quilo de alimento não perecível. “Ele promete ser um marco importante, proporcionando um ambiente rico para aprendizado, troca de experiências, e networking”, apontou a organização.