Brasília vai ser única cidade do país com voo direto para Cancún, no México Voos sem escala começam em dezembro deste ano; aeroporto do DF passa a ter 9 destinos internacionais

Aeroporto passa a ter 9 destinos internacionais Pedro Ventura/Agência Brasília - Arquivo/Pedro Ventura/Agência Brasília - Arquivo

A partir de dezembro deste ano, o Aeroporto Internacional de Brasília Presidente Juscelino Kubitschek vai ser o único do Brasil com voos diretos para Cancún, no México. Atualmente, para chegar na cidade, é preciso fazer escala em outros países, como Panamá ou Colômbia. Os voos para a cidade mexicana começam no dia 10 do último mês do ano e as passagens estão disponíveis para compra.

A previsão é de dois voos semanais, de ida e de volta, nas terças e aos sábados. As aeronaves têm capacidade máxima de 176 passageiros. A companhia aérea responsável afirma que as viagens seguem o propósito de integrar cada vez mais os países da região, contribuindo para o fortalecimento do turismo nas Américas.

O gerente de Negócios Aéreos da Inframerica, concessionária do Aeroporto JK, Daniel Dumaresq, afirma que a rota é de “extrema relevância’ por conectar a capital do Brasil com países latino-americanos. “[O voo] consolida Brasília como um dos grandes hubs na região. Com a nova rota, o DF passa a ter ligação direta com nove destinos internacionais e 36 cidades brasileiras”, completa.

Além de Cancún, Brasília tem voos sem escala para Santiago (Chile), Lima (Peru), Lisboa (Portugal), Cidade do Panamá (Panamá), Miami e Orlando (Estados Unidos) e Buenos Aires (Argentina) e Bogotá (Colômbia).

Vistos

Um visto válido é necessário para os viajantes que queiram ir para o México, com exceção de quem possue visto para países como Estados Unidos, Canadá, Japão e Reino Unido, entre outros. A isenção de visto também é válida para residentes permanentes de países como Chile, Estados Unidos, Canadá, Espaço Schengen (Alemanha, -Áustria, Bélgica, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha e Estônia) e Japão, entre outros.