Companhia de saneamento do DF alerta população para golpes na internet

Duas pessoas caíram em golpe, de acordo com a Caesb (Cristiano Carvalho/Caesb)

A Caesb (Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal) emitiu um alerta aos clientes contra golpes que estão sendo feitos na internet em sites piratas com endereços e páginas semelhantes ao do portal oficial da empresa. Dois casos recentes foram relatados pela ouvidoria da companhia. Em ambos, os clientes buscavam pela internet a segunda via da conta de água quando foram direcionados para sites falsos.

Um dos clientes entrou no site pirata, recebeu a segunda via da conta de água e pagou R$ 132 cobrados no boleto. No outro, o cliente percebeu o golpe porque o endereço do portal não era o mesmo do divulgado pela Caesb e relatou a tentativa de golpe à companhia.

A empresa denunciou os sites piratas ao Google, que retirou do ar os falsos portais. O site oficial da Caesb é o www.caesb.df.gov.br. Qualquer endereço diferente não deve ser acessado pelos clientes.

A companhia também orienta que antes de realizar qualquer pagamento, o usuário confira com atenção quem é o beneficiário. A Caesb esclarece que não utiliza assessorias de cobrança para intermediar suas relações com os clientes. Dessa forma, todos os pagamentos são feitos diretamente para a empresa.