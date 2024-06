Empresários são investigados por suposto esquema criminoso com ex-administrador de Brazlândia Polícia cumpriu três mandados de busca e apreensão; empresários atuaram em grandes eventos da região administrativa do DF

Ex-administrador, Marcelo Gonçalves da Cunha (Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

A Polícia Civil do Distrito Federal cumpriu três mandados de busca e apreensão nas casas de dois empresários investigados por suposto envolvimento em um esquema criminoso com o ex-administrador de Brazlândia Marcelo Cunha, que é investigado pela polícia. Os empresários teriam locado tendas, estruturas metálicas e equipamentos de som e iluminação para eventos na região administrativa e repassado dinheiro ilegal para o ex-administrador.

Os mandados foram expedidos pela Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Brazlândia e cumpridos em Samambaia, Vicente Pires e Cidade Ocidental (GO). Os empresários teriam feito parte do esquema em três grandes eventos da cidade: no Aniversário de 89 anos de Brazlândia, em junho de 2022; na 26ª Edição da Festa do Morango, em setembro de 2022; e na festa de Réveillon do mesmo ano.

O ex-administrador de Brazlândia já é investigado por negociar, em 2023, um terreno avaliado em R$ 1 milhão da Terracap (Companhia Imobiliária de Brasília), às margens do Lago Veredinha, em uma área nobre da região administrativa, com um empresário da região.

O comprador do lote, que é um terreno público, já havia instalado água e luz no local. Ele foi preso por policiais civis da 18ª Delegacia de Brazlândia no último dia 25 de abril por posse irregular de munição, na primeira fase da Operação Colombo, após cumprimento de mandado de busca.

O ex-administrador de Brazlândia já havia deixado o cargo quando as investigações começaram. Ele era chefe de gabinete do deputado distrital Iolando (MDB) quando foi alvo da operação policial, mas foi exonerado depois.

O R7 tenta contato com a defesa de Marcelo da Cunha e com os empresários investigados na nova fase da operação. O espaço segue aberto para posicionamento.