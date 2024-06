Câmara de Mulheres Empreendedoras debate capacitação feminina

Alto contraste

Reunião entre Câmara de Mulheres e Paula Belmonte (Reprodução - arquivo)

A Câmara de Mulheres Empreendedoras da Fecomércio do Distrito Federal articula diversas ações na capital do país que valorizam o trabalho feminino e garantem autonomia às mulheres. Na avaliação de Beatriz Guimarães, coordenadora-líder da Câmara, “a mulher só consegue realizar os seus sonhos e fazer escolhas se ela tiver liberdade econômica”. Por isso, Beatriz destaca a importância das ações realizadas pela iniciativa para garantir essa autonomia.

No segundo semestre deste ano, por exemplo, o grupo pretende realizar o 2º Women Develop Summit, um evento que apresenta cases de sucesso e painéis temáticos voltados ao empreendedorismo feminino. Também no segundo semestre deste ano, é esperado a realização do Seminário Mulheres na Inovação e TI. A Câmara, além disso, articula a criação do dia da autoestima da mulher, uma iniciativa da CMEC Nacional.

Nesta terça-feira (3), o grupo se reuniu com a deputada distrital Paula Belmonte, para debater a qualificação profissional e capacitação das empreendedoras. Segundo dados da Fecomércio, 43% dos lares são dirigidos por mulheres e a cada 100 empresas que abrem, 32 são de empreendedoras.

Presença feminina

O Mapa do Comércio do DF aponta, além disso, que cerca de 70% das 15 mil empresas varejistas de vestuário tem mulheres como sócias no DF. Esse é o segundo segmento com maior presença feminina, atrás somente dos salões de beleza.

“A Câmara de Empreendedorismo foi lançada em maio de 2019 e é uma das precursoras no sistema Fecomércio do Brasil inteiro em discussão de pautas do empreendedorismo feminino. A Câmara é composta por conselheira da sociedade civil e conselheiras sindicais”, disse.

A Câmara também criou um fórum de encontro para mulheres empreenderas. A iniciativa é para garantir networking entre as empresárias. “O espaço conta com trocas de experiências e é um aprazer porque nós temos várias empresárias no DF já com maturidade para serem modelos para as que estão começando, de modo a facilitar esse caminho”, explica Beatriz.

Uma das grandes conquistas, na avaliação da Beatriz, foi a criação da Frente Parlamentar de Empreendedorismo Feminino, liderado pela deputada Paula Belmonte. Na reunião, Paula destacou a importância de fortalecer o empreendedorismo feminino e permitir que a mulher tenha oportunidade para alcançar a independência financeira.

Sobre o Fórum, Paula disse que ele está aberto “a todas as sugestões e propostas que contribuam para gerar emprego e renda, seja para homens ou mulheres”.