Câmara dos Deputados retoma sessões presenciais na próxima semana Presidente Arthur Lira (PP-AL) havia permitido 'home office' a deputados até esta sexta-feira (25) Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 25/10/2024 - 15h33 (Atualizado em 25/10/2024 - 17h43 )

Desde quando as campanhas eleitorais se intensificaram, as sessões na Câmara ficaram cada vez mais esvaziadas e com pautas pouco polêmicas Bruno Spada / Câmara dos Deputados - 17/10/2024

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), convocou sessão presencial para a terça-feira (29) no plenário da Casa. A ação ocorre após Lira liberar “home office” aos deputados entre 14 de outubro e esta sexta-feira (25) em virtude do segundo turno das eleições municipais, que acontecem no domingo (27).

Desde quando as campanhas eleitorais se intensificaram, as sessões na Câmara ficaram cada vez mais esvaziadas e com pautas pouco polêmicas. Após o primeiro turno, a Câmara teve, em média, entre três quatro sessões no plenário por semana.

Agora, a Casa deve retomar a agenda de pautas prioritárias. Na lista, constam a votação dos destaques de um Projeto de Lei Complementar, que regulamenta a reforma tributária e a votação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que criminaliza o porte e a posse de drogas no Brasil.

A votação do projeto de lei que anistia os presos do 8 de janeiro também será retomada na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Casa na próxima semana.

Além disso, oficialmente, as negociações em torno da sucessão de Lira serão intensificadas com o retorno presencial dos parlamentares.