Valdemar diz que vai conversar com Lira para falar sobre anistia a Bolsonaro Equipe do presidente da Câmara nega encontro; Bolsonaro está inelegível até 2030 Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 24/10/2024 - 18h06 (Atualizado em 24/10/2024 - 18h31 )

Ideia é que ex-presidente possa concorrer às eleições em 2026 Beto Barata/ PL

O presidente nacional do PL (Partido Liberal), Valdemar Costa Neto, diz ter um encontro com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), na próxima semana, para discutir uma anistia ao ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL).

Ao R7, nesta quinta-feira (24), Valdemar explicou que a ideia é “acelerar” a tramitação do projeto de lei que livra os presos do 8 de janeiro para incluir na mesma proposição a anistia a Bolsonaro. Desse modo, o ex-presidente poderia concorrer ao pleito de 2026. O encontro entre Lira e Valdemar deve ocorrer na Residência Oficial da Câmara.

Antes do encontro, Lira deve se reunir com Bolsonaro, entre hoje e a manhã, também na Capital Federal, segundo o presidente do PL. Valdemar pretende pedir a Lira que ele “toque” a proposta da anistia ou que repasse a responsabilidade ao próximo presidente da Câmara, que será eleito em fevereiro de 2025.

Procurada pela reportagem, a equipe de Lira negou que qualquer reunião deva acontecer. Em 2023, o ex-chefe do Executivo foi declarado inelegível até 2030 por abuso de poder político em uma reunião com embaixadores meses antes da eleição de 2022.

O projeto da anistia é visto como uma “moeda de troca” na disputa pela sucessão de Lira, e o PL procura um nome que faça acordos com a bancada.

Na terça-feira (29), a proposta da anistia deve ser votada na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara. O relator do texto é o deputado federal Rodrigo Valadares (União Brasil-SE), aliado de Bolsonaro.