Câmara exige presença de deputados em Brasília no pré-feriado Uma medida incomum será a obrigatoriedade de presença dos deputados já na segunda-feira Brasília|Do R7, em Brasília 18/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 18/11/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Câmara exige presença de deputados Mario Agra / Câmara dos Deputados - Arquivo

A Câmara dos Deputados decidiu antecipar as votações da próxima semana em razão do feriado de quarta-feira (20), Dia da Consciência Negra. Para garantir um quórum adequado e evitar o esvaziamento do plenário, a Casa realizará sessões deliberativas nesta segunda-feira (18) e na terça-feira (19).

Uma medida incomum será a obrigatoriedade de presença dos deputados já na segunda-feira, um dia que, tradicionalmente, costuma ter menor movimentação no Congresso.

Com a exigência de registro de presença na segunda-feira, busca-se minimizar a dispersão dos parlamentares antes do feriado, incentivando uma maior participação nas atividades legislativas. Essa prática faz parte de uma estratégia para assegurar a tramitação de pautas prioritárias e evitar adiamentos por falta de quórum.

Desde a pandemia, as sessões da Câmara têm sido feitas de forma semipresencial. Os deputados precisam marcar presença no plenário fisicamente, mas, após isso, podem optar por acompanhar e votar remotamente por meio de um aplicativo.

A convocação para o início da semana visa assegurar um ambiente produtivo para as votações antes do período de descanso prolongado.