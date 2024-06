Câmara Legislativa do DF aprova política ‘Vini Jr’ de combate ao racismo em estádios

Alto contraste

Brasileiro é jogador do Real Madrid, da Espanha (Lucas Figueiredo/CBF - Arquivo/Lucas Figueiredo/CBF - Arquivo)

A CLDF (Câmara Legislativa do DF) aprovou o projeto de lei que institui a política “Vinícius Júnior” de combate ao racismo em estádio e arenas esportivas nesta terça-feira (11). O PL segue para sanção do governador Ibaneis Rocha . Uma das normas trazidas pelo projeto é a possibilidade de uma partida ser interrompida em caso de denúncia ou de reconhecida manifestação de conduta racista ou discriminatória por qualquer pessoa presente no evento. A interrupção vai durar enquanto o organizador do evento ou o delegado da partida julgar necessário enquanto as atitudes racistas não cessarem.

Em caso de reincidência depois que a partida for retomada ou conduta racista praticada conjuntamente por torcedores, o organizador do evento ou delegado da partida podem decidir por encerrar a partida.

Além das medidas, o projeto prevê que campanhas educativas de combate ao racismo sejam realizadas durante os intervalos. Funcionários e prestadores de serviços devem ser treinados sobre os dispositivos do PL.

O PL é de autoria do deputado distrital Max Maciel (Psol) e foi inspirado no jogador de futebol do Real Madrid, Vini Jr, que sofreu diversos ataques racistas em partidas. Maciel afirma que o jogador se tornou “símbolo de resistência”. “O projeto objetiva enfrentar o racismo nos estádios e arenas esportivas através de medidas concretas antirracistas, a exemplo da criação do protocolo de combate ao racismo”, explica.

Racismo contra Vinicius Jr

O jogador brasileiro que atua no Real Madrid, da Espanha foi vítima de insultos racistas durante uma partida em maio de 2023. Desde então, o atleta brasileiro tem tem sido constante de racismo. “Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. Mas eu sou forte e vou seguir até o fim contra os racistas” escreveu o jogador em rede social em um dos episódios sofrido.