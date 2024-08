Carreta da Saúde leva exames e atendimentos gratuitos para população do DF em Ceilândia Projeto do deputado Gilvan Máximo começou a atender nesta quinta-feira e fica na região até sábado Brasília|Do R7, em Brasília 08/08/2024 - 14h27 (Atualizado em 08/08/2024 - 14h41 ) ‌



Atendimento ocorre ao lado da administração de Ceilândia Assessoria/Gilvan Máximo -

A população de Ceilândia (DF) e região poderá ter acesso a exames gratuitos na Carreta da Saúde, montada ao lado da administração regional, a partir desta quinta-feira (8). O projeto oferece exames como hemograma, glicose, colesterol, mamografias, ultrassonografias e consultas médicas. A iniciativa é feita com 100% de emendas do deputado federal Gilvan Máximo (Republicanos) e segue na região administrativa até sábado (10). A expectativa é que até o fim do ano, novas carretas façam ações por outras regiões administrativas do DF.

De acordo com Gilvan Máximo, a expectativa é zerar em seis meses a espera por exames na capital do país. O investimento foi de R$ 20 milhões. “Nós vamos colocar as carretas para realizarem exames de imagem e zerar em seis meses a fila que temos no DF. Serão seis carretas que estarão à disposição da população com o investimento da nossa emenda. As carretas passarão por todas as regiões administrativas, vão estar nas feiras, nas administrações, nos pontos que mais precisam, para as pessoas realizarem os exames que precisam”, disse.

O Projeto Minha Saúde pretende promover a democratização do acesso aos serviços de saúde e oferece serviços de forma gratuita, incluindo capacitações, realização de exames e consultas médicas em diversas áreas, tais como clínica geral, oftalmologia, ginecologia, mastologia, endocrinologia, nutrição, cardiologia, nefrologia e urologia.

Os serviços disponibilizados incluem exames preventivos, orientações sobre saúde sexual e reprodutiva e conscientização sobre doenças específicas, visando melhorar o bem-estar e a qualidade de vida de todos os participantes.

O espaço também vai oferecer workshops educacionais para profissionais de saúde locais, membros da comunidade e outros interessados para aprimorar habilidades dos envolvidos e garantir uma assistência comunitária mais eficaz para a população.

Serviço

Carreta da Saúde

Local: Administração Regional de Ceilândia

Data: de quinta-feira (8) a sábado (10), a partir das 8h30