Celebração da 74ª edição do RECORD nas Cidades ocorre neste sábado no Riacho Fundo 2 Programação terá shows, dinâmicas, prestação de serviços e sorteio de prêmios; expectativa é receber 5 mil pessoas

Evento será transmitido no Balanço Geral (Divulgação/Record)

Mais um RECORD nas Cidades está chegando ao Distrito Federal. A 74ª edição ocorre neste sábado (25) no Quadradão Cultural, do Riacho Fundo 2. O evento terá início às 8h e será transmitido no programa Balanço Geral. A emissora promete uma manhã animada com shows e sorteios de mais de R$ 10 mil reais em prêmios. São esperadas pelo menos cinco mil pessoas na festa.

O Ministério Público do Distrito Federal estará no evento prestando serviço de atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica.

Na última edição, realizada em Ceilândia, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, usou as redes sociais para comentar a festa, “Um evento lindíssimo em comemoração ao aniversário dessa região tão querida por todos”, afirmou.

A programação do RECORD nas Cidades é uma mostra de responsabilidade social da emissora que se posiciona cada vez mais como veículo próximo às comunidades.

Serviço

Onde: Quadradão Cultural do Riacho Fundo II

Quando: sábado (25)

Horário: 8h

Valor: gratuito

*Sob supervisão de Fausto Carneiro