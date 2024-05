Péricles, Zé Ramalho, festival de chocolate e exposição de gelo animam o fim de semana no DF Agenda cultural do R7 traz programações em espaços abertos e fechados com opções gratuitas e pagas para todos os públicos

Veja o que fazer em Brasília (Arte/ R7)

Com o frio chegando na capital federal não vai faltar opção para os brasilienses curtirem a noite. A agenda cultural do R7 reúne festivais de chocolate e de hamburguer, exposições de gelo, shows e arraial junino. Os eventos acontecem a partir desta quinta-feira (23) em espaços abertos e fechados para os públicos de todas as idades.





Show acontecem no Fun Festival (Reprodução/Instagram @pericles)





Péricles

Aos pagodeiros de plantão, o cantor Péricles se apresenta neste sábado (25) no Fun Festival, em Brasília. O cantor subirá ao palco para trazer o repertório de seu novo projeto audiovisual, “Calendário – Ao Vivo”. Para completar a programação dos eventos, os artistas Ferrugem e Pixote também serão atrações da noite.

Onde: Praça das Fontes – Parque da Cidade

Quando: sábado (25)

Horário: 18h

Valor: a partir de R$ 137





Zé Ramalho

Com as músicas “Chão de giz”, “Sinônimos” , o artista Zé Ramalho promete animar a sexta-feira dos brasilienses no Fun Festival. Além dele, Chico César e Zeca Baleiro se apresentarão no evento. A classificação é de 16 anos.

Onde: Praça das Fontes – Parque da Cidade

Quando: sexta-feira (24)

Horário: 18h

Valor: a partir de R$ 122





Tribo da Periferia





O grupo de Rap se apresenta no SESC+RAP neste domingo (26) no Guará. O grupo mostrará hits da carreira como ‘Imprevisível’, ‘Alma de Pipa’ e ‘Insônia 1′. Outros rappers estarão no evento como Saphira, Farão e Froid. A entrada é gratuita.

Onde: Estacionamento do Sesc Bartolomeu Martins - Ceilândia

Quando: domingo (26)

Horário: 16h

Valor: gratuito





Samba de Sexta com Canto das Pretas - Baóbar

Para quem quer curtir uma roda de samba degustando petiscos e cerveja gelada, os sambistas do Canto das Pretas apresentam seu repertório de samba raiz no Baóbar, reduto dos apreciadores de brasilidades, nesta sexta-feira (24). O bar abre as portas às 16h e o show começa às 19h com os maiores sucessos do samba cantados por vozes femininas. O local oferece drinks e petiscos típicos de boteco em ambiente descontraído.

Onde: Baóbar - 411 Norte, bloco B

Quando: sexta-feira (24)

Horário: a partir das 16h com início do show às 19h

Valor: couvert de R$15





Eventos acontecem no mesmo local (Divulgação/ Origem Week e Chocolat Festival”)





Origem Week e Chocolat Festival

Com muita gastronomia regional, chocolate e artesanato, o “Chocolat Festival e Origem Week” desembarca em Brasília entre 23 e 26 de maio. Os eventos ocorrem no Centro de Convenções Ulysses Guimarães com entrada gratuita. O público pode participar de degustação, showcooking, minicursos infantis, esculturas de bolos e chocolate.

Onde: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Quando: 23/5 a 26/5

Horário: quinta-feira das 19h às 22h; sexta e sábado das 14h às 22h; domingo das 14h às 20h

Valor: gratuito mediante a doação de 1kg de alimento não perecível





2° Festival Burger Gourmet

Em comemoração ao Dia Mundial do Hambúrguer, celebrado em 28 de maio, a “2ª edição do Burger Gourmet” chega a Brasília a partir do dia 23 de maio. Ao todo, o festival terá 30 estabelecimentos gastronômicos com menus de R$ 39,90 e R$ 49,90. A ideia é trazer opções acessíveis e saborosas aos fãs do sanduíche.

Onde: Casa Baco, Véi Chico, Canton, Café e um Chêro (Conferir locais no site do evento)

Quando: até 23 de junho

Valor: R$ 39,90 (Tradicional) e R$ 49,90 (Plus)





Festival do Japão

O “Festival do Japão Brasília” começa nesta sexta-feira (24) no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade. O evento terá atrações culturais nipônicas e 20 estandes apresentando a culinária japonesa, exposições e oficinas de arte. O festival conta com apoio da Embaixada do Japão no Brasil, além de ter apoio da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo.

Onde: Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade

Quando: sexta (24) sábado (25) e domingo (26)

Horário: 10h às 22h

Valor: a partir de R$ 25





Arraiá de Águas Claras

O “Arraiá de Águas Claras” ocorre nos dias 24 e 25 de maio, no estacionamento do Centro Universitário Uniplan. A festa promete animar a cidade com shows e as atrações típicas dos festejos juninos que tornam a época tão popular. A programação musical conta com atrações de peso, como Pedro Paulo & Matheus, Zé Felipe & Miguel e Trio Balançado, além de apresentações de quadrilhas juninas.

Onde: estacionamento do Centro Universitário Uniplan - águas Claras

Quando: sexta-feira (24) e sábado(25)

Horário: 19h às 5h:

Valor: R$ 20 (sexta – primeiro lote) e R$30 sábado – primeiro lote).





Espetáculos reúnem comédia homenagem a Cora Coralina (Divulgação/CCBB e G7 comédia)





Cora do Rio Vermelho

O espetáculo teatral “Cora do Rio Vermelho” estreia no Centro Cultural Banco do Brasil neste fim de semana. A peça celebra os 135 anos da poetista Cora Coralina fazendo um passeio pela vida da artista. A classificação é de 10 anos.

Onde: CCBB

Quando: sexta (24), sábado(25) e domingo(26)

Horário: de sexta-feira a sábado, às 18h e 20h, e domingo, às 16h e 18h

Valor: a partir de R$ 15





Quem vê cara não vê harmonização

De volta em Brasília, a Cia de Comédia G7 traz a comédia “Quem vê cara não vê harmonização”. O espetáculo fez sucesso por mergulhar no universo dos procedimentos estéticos de forma cômica.

Onde: Teatro La Salle - 906 Sul

Quando: 18/15 a 2/6

Horário: 19h

Valor: a partir de R$ 40





Exposições são gratuitas (Divulgação/CCBB e Uliano Lucas)





Tesouros Ancestrais

A exposição Tesouros Ancestrais do Peru chega a Brasília a partir de terça-feira (28). A mostra é uma viagem do tempo e um convite ao público para conhecer de perto a história e a cultura das antigas civilizações andinas. São 162 peças com cerâmicas, cobre, ouro, prata e têxteis.

Onde: CCBB

Quando: terça -feira(28)

Horário: 9h às 21h

Valor: gratuito





“Revoluções-Guiné Bissau, Angola e Portugal (1969-1974)”





O fotojornalista italiano Uliano Lucas apresenta a exposição “Revoluções-Guiné Bissau, Angola e Portugal (1969-1974)” no Museu Nacional de Brasília. A mostra reúne 56 fotos do processo de independência de Angola e de Guiné-Bissau, e as celebrações pelo fim da ditadura em Portugal, em abril de 1974. Essa é a primeira vez da mostra no Brasil em comemoração do 50º aniversário da Revolução dos Cravos em Portugal, movimento político e social que libertou o país após 48 anos de ditadura.

Onde: Museu de Brasília

Quando: até 7 de julho

Valor: gratuito





Ártico: Neve e Gelo

Com um clima a -20°C, o parque “Ártico: Neve e Gelo” chega a Brasília para animar a família até 30 de junho. Os visitantes poderão conferir esculturas que pesam mais de 30 toneladas. Entre as atrações do parque, estão o Olaf, vários bonecos de neve, cabines telefônicas, escorregadores, trenó, carruagem e iglu.





Onde: Arena BRB Mané Garrincha

Quando: até 30 de junho

Valor: gratuito





Espaço terá competição de robótica (Divulgação/CNI)

Em comemoração ao Dia da Indústria, celebrado em 25 de maio, o Sesi Lab promoverá uma programação para divertir os brasilienses neste sábado (25) e domingo (26). O espaço terá oficinas interativas, arena de robótica, atividades de saúde e mostra de projetos inovadores das 10h às 19h. A entrada é gratuita, mediante a retirada de ingresso na bilheteria do museu.

Onde: Sesi Lab

Quando: sábado(25) e domingo(27)

Horário: 10 às 19h

Valor: gratuito





Programa Educativo - CCBB

O programa educativo do CCBB Brasília convida os aficionados por ciência, tecnologia, ficção científica, fantasia e jogos a levarem suas toalhas brancas para celebrar o Dia do Orgulho Nerd. A programação será neste domingo (26) e tem a presença dos cosplayers de Tanjiro (Demon Slayer), Kiki (Serviço de Entregas da Kiki) e Princesa Peach (Mario Bros), além de sessões de Role-Playing Game (RPG).





Onde: CCBB Brasília

Quando: domingo (25)

Horário: 14h às 17h

Valor: gratuito





*Sob supervisão de Fausto Carneiro