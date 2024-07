Celina lidera intenção de voto para o Governo do DF em todos os cenários, diz pesquisa

Alto contraste

Celina teve 30% de votos em um cenário Tony Oliveira/Agência Brasília - Arquivo

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP) , lidera as intenções de voto ao Governo do DF para as eleições de 2026 em todos os cenários estimulados, quando uma lista de nomes com possíveis concorrentes é apresentada aos entrevistados. O levantamento foi feito pela Paraná Pesquisas e divulgado nesta quinta-feira (4).

Celina tem o apoio do governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), para ser a sucessora dele. Como já está no segundo mandato, Ibaneis não pode se reeleger ao GDF. Ele pretende concorrer ao Senado e aparece entre os primeiros colocados da pesquisa (veja mais abaixo).

Em um dos cenários propostos para a eleição de governador, Celina alcançou 22% das intenções de voto, contra 18,3% do ex-governador José Roberto Arruda e 14,9% de Damares Alves. A senadora ainda não demonstrou interesse em concorrer para a liderança do Palácio do Buriti, visto que o mandato dela no Senado só termina em 2030. Confira os números:

Celina Leão: 22%

Arruda: 18,3%

Damares: 14,9%

Leandro Grass: 13,2%

Rafael Prudente: 6,3%

Paula Belmonte: 4,1%

Coronel Moreno: 3,2%

Não sabe/não respondeu: 4%

Nenhum/branco/nulo: 14%

Em outro cenário, sem os nomes de Arruda, Damares e Coronel Moreno, mas com a inclusão de Izalci, Celina tem 30%. O segundo é Leandro Grass, com 14,8%. Veja:

Celina Leão: 30%

Leandro Grass: 14,8%

Izalci: 13,4%

Rafael Prudente: 9,6%

Paula Belmonte: 7%

Não sabe/não respondeu: 5,2%

Nenhum/branco/nulo: 20,1%

O levantamento foi realizado com 1.360 entrevistados, entre os dias 29 de junho e 2 de julho. A margem de erro é de 2,7 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa tem um nível de confiança de 95%.

Disputa ao Senado

Para as duas vagas ao Senado que serão disputadas em 2026, a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro aparece em primeiro lugar, com 35,5% das intenções de voto.

Ibaneis é o segundo, com 28,7,%, e está tecnicamente empatado com o deputado federal Fred Linhares, que tem 26,1%. Veja:

Michelle Bolsonaro: 35,5%

Ibaneis Rocha: 28,7%

Fred Linhares: 26,1%

Erika Kokay: 18,9%

Bia Kicis: 12,2%

Leila Barros: 11,5%

Professora Rosilene Corrêa: 9,4%

Não sabe/não respondeu: 3,6%

Nenhum/branco/nulo: 11,1%

Avaliação de Ibaneis

A pesquisa avaliou o nível de aprovação da administração do governador Ibaneis.

A maioria das pessoas (58,2%) aprova, 37,3% desaprovam e 4,6% não souberam opinar.

Além disso, 41,2% consideram o governo dele bom ou ótimo, 30,6% consideram regular e 27,2% acham ruim ou péssimo.