Metrô passará por manutenção dos trilhos e não vai funcionar em Ceilândia neste domingo

Troca dos trilhos acontece a cada quatro anos

O Metrô do Distrito Federal suspenderá a circulação dos trens nas estações Ceilândia Sul, Guariroba, Ceilândia Centro, Ceilândia Norte e Terminal Ceilândia em função de manutenção dos trilhos que ocorre neste domingo (7). O funcionamento nos trechos do Centro Metropolitano à Central e de Samambaia à Central será normal, das 7h às 19h.

Segundo a Companhia, esse tipo de serviço acontece, em média, a cada quatro anos devido ao desgaste natural que ocorre pelo contato dos trilhos com as rodas do trem.

A troca será feita em 750 metros de via e envolve corte de trilhos, soltura dos dormentes (item responsável por suportar o peso dos trilhos e transmitir as cargas para a base da via), posicionamento dos novos trilhos, nova fixação nos dormentes e soldas.

No domingo, será feita a troca na via 1. De acordo com o Metrô, a operação se repetirá na via 2 do mesmo trecho em breve.

